Rusya'da 'Çin tarım ve deniz ürünleri yerine Türk ürünleri' teklifi

Rusya Gıda Ürünleri Üreticileri ve Tedarikçileri Birliği (Rusprodsoyuz) Başkanı Dmitriy Vostrikov, koronavirüs nedeniyle Çin’den sebze, meyve ve deniz ürünleri ithalatında büyük düşüşün yaşandığını, bu düşüşü Türkiye ve Fas’tan ithalat ile telafi edebileceklerini söyledi.

Rusya Gıda Ürünleri Üreticileri ve Tedarikçileri Birliği (Rusprodsoyuz) Başkanı Dmitriy Vostrikov, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den sebze, meyve ve deniz ürünleri ithalatında yaşanan düşüşe işaret etti.

Çin’den geçen yılın ilk 11 ayında Çin’den toplam maliyeti 370 milyon dolar olan 453 bin ton sebze ithal edildiğini bildiren Vostrikov, Rus medyasına açıklamasında, "Sebze, meyve ve deniz ürünleri, Çin’in Rusya’ya ihracatının temelini oluşturuyor. Çin, Rusya’nın sebze ithalatında ilk sırada yer alıyor. Halihazırda düşen hacimler, diğer ülkelerden, mesele Türkiye ve Fas’tan temin edilebilir" ifadelerini kullandı.

Sebze ithalatında Çin’in ardından 139 bin ton (135 milyon dolar) ile İsrail ikinci, 136 bin ton (148 milyon dolar) ile Türkiye’nin geldiğini anlatan Vostrikov, Rusya’daki fiyatların arz talep dengesine bağlı olacağını söyledi.