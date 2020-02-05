Takipteki krediler 150 milyar lirayı aştı

Takipteki krediler 2019 yılında yaklaşık 1.5 puanlık artışla yüzde 3.88’den yüzde 5.35'e çıktı ve 53 milyar 447 milyon lira artarak 150 milyar lirayı aştı.

Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, piyasalarda yaşanan durgunluk reel sektörün kredi geri ödeme performansını olumsuz etkiledi, 2019 yılında takipteki kredi oranı önceki yıla göre yaklaşık 1.5 puan artarak yüzde 3.88’den yüzde 5.35’e yükseldi.

Geride bıraktığımız 2019 yılında reel sektöre kullandırılan krediler önceki yıla göre yüzde 12.68 artarak 2 trilyon 489 milyar liradan, 2 trilyon 805 milyar liraya yükseldi.

Bu dönemde takipteki krediler yaklaşık 1.5 puanlık artışla yüzde 3.88’den yüzde 5.35’e çıkarken, bunların tutarı 53 milyar 447 milyon lira artarak 150 miyar lira sınırını aştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, piyasalarda yaşanan sıkışıklık, iç ve dış siyasi gelişmeler, bankacılık sistemi kredi hacmindeki artış hızını sınırladığı gibi, takibe düşen kredi miktarını da ciddi ölçüde artırdı. Geçen yıl takibe düşen kredi miktarı 150 milyar 2 milyon lira ile ilk kez 150 milyar lira barajını aştı. Takibe düşen kredi oranı ise yüzde 3.88’den yüzde 5.35’e yükseldi.

En çok takibe düşen kredi deri sanayinde

Deri ve deri ürünleri sanayi yüzde 14.4 ile kredide en çok takibe düşen sektör olurken, bunu yüzde 13.34 ile turizm yüzde 12.76 ile diğer krediler takip etti. Bu dönemde ayrıca, elektrikli ve optik aletler sanayi kredileri yüzde 10.22, eğitim sektörü kredileri ise yüzde 10.02 oranında takibe düştü.

Geçen yıl, kredi hacmi en çok daralan sektör yüzde 24.79 ile kereste ve orman ürünleri olurken, kredi hacmi ‘diğer’ sektörlerde yüzde 12.35, deri ve deri ürünleri sanayinde yüzde 5.95 daraldı.

Kredi hacmini en çok artıran sektör ise yüzde 38.24 ile bilgisayar ve ilgili faaliyetler oldu. Bunu yüzde 35.72 ile nükleer yakıt, petrol rafineri yüzde 31.27 ile de motorlu ve diğer taşıt araçları imalatı takip etti.

2019 yılı, kredi artışı bakımından da son 10 yılın en düşük artışının gerçekleştiği dönem oldu. Son olarak dünya genelinde ağır ekonomik krizin yaşandığı 2009’da yüzde 8.5 artan kredi hacmi, takip eden 2010 yılında yüzde 34.3 artmıştı.

2011’de yüzde 27.9, 2012’de yüzde 16.1’e gerileyen kredi artış hızı, 2013’t e yüzde 31.5 olmuştu. Kredi hacmi artışı, 2014’te yüzde 15.9, 2015’te yüzde 20.3, 2016’da yüzde 16.9, 2017’de yüzde 20.6 ve 2018’de yüzde 15.1 seviyesinde gerçekleşmişti.