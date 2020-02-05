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12:37 05 Şubat 2020
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    Bakan Selçuk: Türkiye, Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu

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    Ekonomi
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    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin satın alma gücü paritesine oranında Avrupa'da sekizinci sıraya yükselen Türkiye'nin aynı zamanda asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke olduğunu söyledi.

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 2020 yılının ilk yarısına ilişkin açıkladığı Avrupa ülkelerindeki asgari ücret verilerini değerlendirdi.

    Asgari ücretin 2020 yılı için brüt 2 bin 943, net 2 bin 324 lira olarak belirlendiklerini hatırlatan Selçuk, Türkiye'deki asgari ücretin birçok AB üyesi ülkeye göre daha iyi durumda olduğunu söyledi.

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    © AFP 2019 / Ozan Köse
    Asgari ücret '2 bin 324 TL' oldu, Türk-İş salonu terk etti: 'Kararınızı kabul etmiyoruz'
    Bu durumu Eurostat'ın açıkladığı verilerin de teyit ettiğini ifade eden Selçuk,şöyle konuştu:

    "2019 yılında net 2 bin 20 lira olan asgari ücreti, 2020 yılında yüzde 15 artış yaparak net 2 bin 324 liraya yükselttik. Böylece, enflasyonun yaklaşık 3 puan üzerinde sağlanan artış ile Avrupa'da asgari ücreti geçen yıla göre en fazla yükselten ikinci ülke olduk."

    Selçuk, "Türkiye, 2020 itibarıyla uygulanan asgari ücretin satın alma gücü paritesine göre İspanya, Yunanistan, Portekiz, Sırbistan ve Bulgaristan'ın da aralarında olduğu birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Asgari ücretin satın alma gücü paritesine göre karşılaştırmasına baktığımızda AB'ye üye 27 ülke arasında 2015 yılında 15'inci sırada, 2019 yılında 10'uncu sıradayken bu yıl ülkemiz 8'inci sıraya yükselmiş durumda" dedi.

    Etiketler:
    Ekonomi, satın alma, Bulgaristan, Sırbistan, Portekiz, Yunanistan, İspanya, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat), Türkiye, Avrupa, Asgari ücret, Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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