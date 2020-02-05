Ünlü restoran zinciri iflas etti, tasfiye başladı

Diken'den Ali Yılmaz'ın haberine göre, İstanbul'da Mall Of İstanbul, Metro City, CapaCity ve Forum İstanbul gibi AVM’lerde şubesi bulunan Lunch Box için geçen yıl konkordato talebinde bunuldu.
Mahkeme yapılan başvuru sonrası şirketlere yönelik tedbir kararı verince, şirketler alacaklılara karşı korumaya alındı.
Yargılama devam ederken, şirkette işler toparlanamadı. Gelen olumsuz raporlarla birlikte mahkeme, Şef Gıda Restoran İşletmeleri San. ve Turizm ve Dış Ticaret Limited Şti. ile Dünya Mutfağı Gıda Sanayi Ticaret Limited Şti’nin konkordato talebini reddetti.
Kararla birlikte, konkordato komiser heyetinin görevi sona erdi. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 30 Ocak'taki kararı sonrası 2 şirket için de tasfiye süreci başladı.
Erkan Şahintürk'ün sahibi olduğu Lunch Box, yiyecek-içecek sektörünün bilinen markalarından biri konumundaydı. Markanın çeşitli AVM’lerde 20’ye yakın şubesi bulunuyordu.
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