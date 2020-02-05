Ruslar Ocak 2020’de Antalya ziyaretlerini sıklaştırdı: Yıllık bazda yüzde 53 artış

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), bu yılın ocak ayında Antalya’yı ziyaret eden Rus turistlerin sayısının yıllık bazda yüzde 53 arttığını duyurdu.

ATOR’un kent yönetimin verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, bu yılın ocak ayında Antalya’yı ziyaret eden Rus turistlerin sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artış gösterdiği belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin verilerine göre bu yılın ilk ayında bölgeyi 186 binden fazla yabancı turist ziyaret etti. Bu sayı, Ocak 2019’da Antalya’yı ziyaret eden turist sayısından yüzde 30 fazla.

Rus turistlerin sayısı 57 bin kişi olarak bildirilirken, Antalya’daki Rusların Alman konuklara göre yüzde 42 fazla olduğu anlaşıldı.

Türkiye’ye en çok turistin geldiği ilk 5 ülke sıralamasında, Rusya ve Almanya’dan sonra İsrail, Polonya ve İngiltere de yer aldı.