TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan: Türkiye laik yapısını koruyarak bölgede yaratılmak istenen kaostan kendisini kurtarabilir

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Sabancı Center’daki Genel Kurul'a TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan da katıldı.
Toplantıda bir konuşma yapan Tuncay Özilhan, İdlib’deki şehitlere, Elazığ depreminde ve Van’daki çığ felaketinde ve uçak kazasında yaşamı yitirenlere Allah’tan rahmet ve ailelerine sabır diledi. Özilhan, şunları söyledi:
'Bölgenin huzuru ve istikrarı da Türkiye için çok önemli'
Özilhan, şunları kaydetti:
“İstikrarsız bir bölgenin, huzur ve istikrar adası olmalıyız. Türkiye Libya’daki müdahalesiyle Doğu Akdeniz’deki haklarını korumak, denklem dışına atılmasını engellemek için önemli bir adım atmış oldu. Türkiye laiklik sayesinde Müslüman ülkeler arasında mezhep ve etnik çatışmalardan en az etkilenen ülke olmuştur. Türkiye birlik ve beraberliğini, demokratik kültürünü ve bu bölge için en kıymetli özelliği olan laik yapısını koruyarak patlamaya hazır bu bölgede yaratılmak istenen kaostan kendisini kurtarabilir.
Türkiye’nin huzuru ve istikrarı, herkesle masaya oturabilmesi, bölgenin huzuru ve istikrarı için çok önemli. Bölgenin huzuru ve istikrarı da Türkiye için çok önemli. Ekonomide ise, küresel ekonomideki talep artışından ve likidite bolluğundan yararlanmamız mümkün. Yeterki içeride bünyeyi güçlendirelim, birlik beraberliği sağlayalım ve kurumlara olan güveni yeniden tesis edelim. Ancak Türkiye açısından bu bahar havasının bozulabileceğini de akılda tutmakta fayda var. Suriye, S-400 derken üzerinde üzerine eklenen Libya ve Doğu Akdeniz sorunları küresel akımlardan yeterince yararlanmamızı engelleyebilir."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)