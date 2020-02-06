TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan: Türkiye laik yapısını koruyarak bölgede yaratılmak istenen kaostan kendisini kurtarabilir

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan, "Türkiye birlik ve beraberliğini, demokratik kültürünü ve bu bölge için en kıymetli özelliği olan laik yapısını koruyarak patlamaya hazır bu bölgede yaratılmak istenen kaostan kendisini kurtarabilir" dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Sabancı Center’daki Genel Kurul'a TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan da katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Tuncay Özilhan, İdlib’deki şehitlere, Elazığ depreminde ve Van’daki çığ felaketinde ve uçak kazasında yaşamı yitirenlere Allah’tan rahmet ve ailelerine sabır diledi. Özilhan, şunları söyledi:

© DHA / TÜSİAD Başkanı: Deprem yaralarının sarılması, işsizlik ve iflasların önlenebilmesi için somut çalışmalarda bulunacağız Keşke krizi yönetimi konusunda gösterdiğimiz başarıyı krizi önlemek için de gösterebilsek. Bu depremin yaklaşmakta olduğu konusunda uyarılar yapan raporlar, deprem olduktan sonra binalar yıkıldıktan ve insanlarımız öldükten sonra dikkatimizi çekti. Belli ki bu raporlar hazırlandığında işaret edilen tehlikelerin uzağımızda olduğunu düşünmüşüz, riskleri yeterince değerlendirmemişiz. En büyük korkumuz benzeri bir durumun ama çok daha büyük bir ölçekte İstanbul depremi için ortaya çıkması. Türkiye nüfusunun neredeyse yüzde 20’sinin yaşadığı, GSYİH’nın yüzde 30’undan fazlasının üretildiği ve vergi gelirlerinin yüzde 44’ünün tahsil edildiği İstanbul’u bekleyen depremde can ve mal kaybının en aza indirilmesi için yapılması gereken hazırlıklar en acil önceliklerimiz arasında. Kaynaklarımız kıt, bu kıt kaynakları en iyi şekilde kullanalım. Projeleri aciliyet ve ihtiyaç bazında değerlendirelim. Bu günü değil, geleceği düşünerek hareket edelim. Kıt kaynaklarımızı depreme hazırlığa, sanayiye, tarıma, teknoloji geliştirmeye, insan yetiştirmeye, bilime, sanata harcayalım."

'Bölgenin huzuru ve istikrarı da Türkiye için çok önemli'

Özilhan, şunları kaydetti:

“İstikrarsız bir bölgenin, huzur ve istikrar adası olmalıyız. Türkiye Libya’daki müdahalesiyle Doğu Akdeniz’deki haklarını korumak, denklem dışına atılmasını engellemek için önemli bir adım atmış oldu. Türkiye laiklik sayesinde Müslüman ülkeler arasında mezhep ve etnik çatışmalardan en az etkilenen ülke olmuştur. Türkiye birlik ve beraberliğini, demokratik kültürünü ve bu bölge için en kıymetli özelliği olan laik yapısını koruyarak patlamaya hazır bu bölgede yaratılmak istenen kaostan kendisini kurtarabilir.

Türkiye’nin huzuru ve istikrarı, herkesle masaya oturabilmesi, bölgenin huzuru ve istikrarı için çok önemli. Bölgenin huzuru ve istikrarı da Türkiye için çok önemli. Ekonomide ise, küresel ekonomideki talep artışından ve likidite bolluğundan yararlanmamız mümkün. Yeterki içeride bünyeyi güçlendirelim, birlik beraberliği sağlayalım ve kurumlara olan güveni yeniden tesis edelim. Ancak Türkiye açısından bu bahar havasının bozulabileceğini de akılda tutmakta fayda var. Suriye, S-400 derken üzerinde üzerine eklenen Libya ve Doğu Akdeniz sorunları küresel akımlardan yeterince yararlanmamızı engelleyebilir."