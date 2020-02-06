Rusya'ya rekor seviyede dış borç iadesi yapıldı

Dış ülkelerin 2010’dan bu yana ilk kez geçen yıl Rusya’ya aldıklarından çok kredi iade ettikleri öğrenildi. Federal Hazine’nin verilerine göre, Moskova 2019’da sağladığı 215 milyar ruble tutarında dış kredi karşısında borçlu ülkeler, 250 milyar ruble kredi iadesi gerçekleştirdi.

Rus İzvestiya gazetesinin haberine göre, 2010’dan bu yanadış ülkeler ilk kez geçen yıl Rusya’ya 250 milyar ruble (yaklaşık 3.96 milyar dolar) tutarında kredi iadesi gerçekleştirdi. Aynı dönemde Moskova’nın dış ülkelerde sağladığı kredi ise 215 milyar ruble (yaklaşık 3.4 milyar dolar) oldu.

Habere göre en son Rusya’nın sağladığı 14 milyar rublelik dış kredi karşısında borçlu ülkelerin 53 milyar ruble kredi iadesi yaptığı 2010 yılında sağlanan ve iade edilen krediler arasında pozitif fark oluşmuştu.

Rusya’ya son 10 yıldır yapılan en büyük borç ödemesi

Buna ek olarak geçen yıl Rusya’ya iade edilen tutar, son 10 yılın en büyük borç ödemesi oldu. Bundan önceki rekor ödeme ise 2018’de gerçekleşmişti, o zaman Rusya’nın kasasına 133 milyar ruble girmişti.

Rusya 2010’dan bu yana diğer ülkelere toplam 1.3 trilyon ruble ödedi, dış ülkeler tarafından Moskova’ya ödenen borç tutarı ise 800 milyar ruble oldu.

Dış ülkelerin Rusya’ya toplam borcu 35 milyar dolar

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Sergey Storçak, iade edilen dış borç tutarındaki artışın 5-6 ülkenin ödeme zamanının gelmiş olmasından kaynaklandığını açıkladı. Diğer ülkelerin Rusya’ya borçlu oldukları tutarın tamamı yaklaşık 35 milyar dolar. Bu ülkelerin arasında en fazla borçlanan ülke ise Belarus.

Yabancı yatırımlarındaki artış dikkat çekti

Geçen ay ayrıca Rusya’ya yapılan yabancı yatırımlarda da rekor artış olduğu duyurulmuştu. Rusya Merkez Bankası’nın verilerine göre yabancılar, 2019’da Rus tahvillerine ve eurobondlarına toplam 22.2 milyar dolar yatırım yaptı.