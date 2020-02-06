Twitter, tarihinde ilk kez bir çeyrekte 1 milyar dolar gelir sınırını aştı

Twitter, 2019 yılının son çeyrek mali raporlarını açıkladı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin geliri, geçen 3 aylık süreçte 1.01 milyar dolar oldu. Bu gelir, Twitter için büyük bir önem arz ediyor çünkü Twitter, tarihinde ilk kez bir çeyrekte 1 milyar dolar gelir elde etti.

Twitter geliştiricileri bir süredir, platformun daha 'nezih' bir hal alabilmesi için çeşitli çalışmalar sürdürüyorlar. Bu bağlamda özellikle yorumların kontrolünü kullanıcıların eline bırakan geliştirici ekip, böylelikle taciz ve hakaret içerikli yorumların önüne geçmeye çalışıyor. Ayrıca ortaya çıkan verilere göre Twitter, son dönemlerde daha çok kullanıcı çekmeye başladı. Bu gelişmeler, Twitter'ın gelirlerini doğrudan etkilemiş gibi görünüyor.

Webtekno'nun aktardığına göre Twitter, tıpkı diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi reklam verilebilen bir mecra. Dileyen Twitter kullanıcıları, istedikleri bir tweeti ön plana çıkarabiliyorlar. Twitter'ın sahip olduğu bu reklam gücü, platformun gelirinin ilk kez tek bir çeyrekte 1 milyar doların üzerine çıkmasını sağladı. Twitter tarafından yapılan açıklamalara göre platform, geçtiğimiz çeyrekte 1.01 milyar dolar para kazandı.

Twitter yetkilileri, bundan aylar önce açıkladıkları üçüncü çeyrek mali raporunda son çeyrek için 940 milyon dolar ile 1.01 milyar dolar aralığında gelir beklediklerini söylemişlerdi.