Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne yeni başkan

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut görevden alınırken, yerine Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı. Atamaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Dünya gazetesinin haberine göre, 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Dağlıoğlu, 2019 yılında IE Business School–Global Master in Finance programından yüksek lisans derecesi aldı.

Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nde çalışmalarını sürdürdüğü 9 yılı aşkın süre içerisinde; Kuzey Amerika, Hindistan, Japonya ve Körfez ülkeleri takımlarında Proje Direktörü olarak ve Kamu Özel Sektör İşbirliği Daire Başkanı olarak görev aldı.

Ermut söz konusu görevi 2015 yılından bu yana yürütüyordu.

Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu, Türk Hava Yolları İcra Kurulu Üyeliği ve Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanlığı görevlerinin süreceği belirtildi.