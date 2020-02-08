'Ermenistan Devlet Başkanı, Azerbaycan ve Türkiye'ye hiçbir yatırım yapmadı'

Ermenistan Devlet Başkanlığı, Devlet Başkanı Armen Sarkisyan ve ailesinin Azerbaycan veya Türkiye'deki projelere yatırım yaptıkları yönündeki iddiaları yalanladı.

Ermenistan Devlet Başkanlığı basın servisi, Devlet Başkanı Armen Sarkisyan ve aile bireylerinin Azerbaycan veya Türkiye'deki hiçbir projeye yatırım yapmadıklarını belirtti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ne Devlet Başkanı Sarkisyan ne de aile bireyleri Azerbaycan ve Türkiye'de hiçbir zaman doğrudan veya dolaylı hiçbir yatırım yapmamış ve gelecekte de yapmayacaktır. Armen Sarkisyan hiçbir zaman British Petroleum’un hissedarı olmamıştır.”

Daha önce muhalif sosyo-politik örgüt Adekwat, Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan’ın Azerbaycan'ın petrol ve doğalgaz altyapılarında pay sahibi olduğunu ve finansal çıkarlarının Ermenistan'ın ulusal güvenlik çıkarlarlarına zarar verdiğini belirtmişti.

Örgüt Başkanı Artur Danielyan, devlet başkanlığı konutunun önünde petrol varilleriyle protesto gösterisi düzenleyerek, Sarkisyan'ı Azerbaycan'da projelere yatırım yapan şirketlerdeki hisselerinden vazgeçmesi çağrısı yapmıştı.