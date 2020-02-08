Fitch, Rusya'nın kredi notunu BBB seviyesinde istikrarlı teyit etti

Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, Rusya'nın bu seviyede derecelendirilmesinin, makroekonomik istikrarı ve şoklara karşı direnci destekleyen güvenilir ve tutarlı siyasi tabanını yansıttığı belirtildi.

Rusya'nın dış borcunu düşük seviyede tutmaya ve devlet bütçesini artırmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, jeopolitik gerilimler ile mevcut yaptırımlarla ilgili risklerin devam ettiği ve bunların dış finansman, yatırım, büyüme beklentileri üzerinde risk yaratacağı kaydedildi.

Fitch'in açıklamasında ayrıca, "Enflasyon hedeflerine bağlılık, döviz kuru esnekliği ve makul bir mali strateji, dış faktörlere karşı direncin artmasına ve petrol fiyatlarına bağımlılığın azalmasına katkıda bulunacak" ifadelerine yer verildi.