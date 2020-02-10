Altında son durum: Fiyat dalgalanmaları devam ediyor

'Güvenli liman' olarak bilinen altında fiyatların son durumu merak konusu. Ekonomide yaşanan gelişmelerle beraber altın fiyatlarındaki dalgalanmalar da devam ediyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da geçen hafta 302,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 302.40 liradan, bin 992 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 13 liradan, 276 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 280 liradan, bin 946 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 966 liradan, 973 liradan alınan Yarım Ziynet 983 liradan ve 487 liradan alınan Çeyrek Ziynet 492 liradan satıldı.

Altın fiyatlarındaki güncel rakamlar ise bugün itibariyle şu şekilde:

Çeyrek altın: 494,64 Lira

Yarım altın: 989,28 Lira

Gram altın: 302,32 Lira

Cumhuriyet altını: 2.027,00 Lira

Öte yandan, Afrika'da altın madeni işleten ve her yıl 50 tona yakın altın çıkaran Hacıoğlu Gold Mining'in CEO'su Yasin Hacıoğlu, gram altında yükselişin hızlanacağını ve kısa vadede 310-312 lira seviyelerinin test edilebileceğini ifade etti.

Hacıoğlu, Posta gazetesine yaptığı açıklamalarda "ABD-İran sorunu ötelendi ve bir noktada yine patlak verecek. Diğer yandan, dünya merkez bankaları düşük faiz ve gevşeyici politika izliyor. Dünya ekonomisindeki yavaşlama bunda etkili. Ayrıca, 2019'da maden şirketleri 9.676 ton altın üretirken bu yılki üretim tahmini 8 bin tona düşmüş durumda. Bu da arz-talep açısından fiyatların artmasında etkili olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.