Merkez Bankası ve BDDK'nın banka ücret ve komisyonlarına ilişkin gerçekleştirdiği sadeleştirme ve sınırlama kararını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Şikayetler vardı, standart getirildi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Merkez Bankası ve BDDK'nın banka ücret ve komisyonlarına ilişkin gerçekleştirdiği sadeleştirme ve sınırlama kararını değerlendirdi.

Albayrak, "Bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili şikayetler vardı. Merkez Bankası ve BDDK, buna standart getirdi" dedi.

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Albayrak, şöyle devam etti:

"Ticari müşteriler için ücret, masraf ve komisyon sayısı 2 bin 400'den 51'e, finansal tüketiciler için 20'den 16'ya indirildi. Ücret ve komisyonlardaki sınırlamalarla vatandaşlarımızın ve özellikle ticari işlem yapanların maliyetlerinde büyük düşüş sağlandı."

Ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyon sayısı 2 bin 400’den 51’e, finansal tüketicilerde 20’den 16’ya indirildi, önemli sınırlamalar getirildi.



Bu sayede vatandaşlarımızın ve özellikle ticari işlem yapanların maliyetlerinde büyük düşüş sağlandı. pic.twitter.com/XXiwd1Cq9D — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 10, 2020

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