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11:13 10 Şubat 2020
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    Merkez Bankası

    Merkez Bankası'ndan ilk ekip İstanbul'a taşındı

    © AA /
    Ekonomi
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    İstanbul'a taşınma sürecini başlatan Merkez Bankası, Ümraniye'de bulunan TMSF denetimindeki binayı kiralayarak bazı birimlerini buraya aktardı. Ankara'dan gelen ilk ekip bu hafta mesaiye başlayacak. Faiz kararlarının alındığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları hem Ankara hem de İstanbul'da yapılabilecek.

    Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İstanbul’a taşınma sürecini başlattı.

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) kiralanan Ümraniye’deki binaya ilk ekip taşındı. Ankara’dan bazı çalışanlar da bu hafta İstanbul’da mesaiye başlayacaklar. Öncelikli birimlerin taşınma süreci nisan ayının sonuna kadar tamamlanacak. Faiz kararlarının alındığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları hem Ankara hem de İstanbul’da yapılabilecek.

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    © REUTERS / Murad Sezer
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    MB kaynakları, Banka'nın İstanbul’a taşınmasının tek seferde ve dar bir zamana sıkışmış şekilde gerçekleşmesinin mümkün olmadığının görüldüğünü belirterek, geçiş sürecinin sorunsuz atlatılması ve taşınma aşamasında iş süreçlerinin kesintiye uğratılmaması için Ümraniye’de çalışma ofisi olarak bina kiralandığını söylediler.

    Kaynaklar, şubat ayının ilk haftası itibariyle İstanbul çalışma ofisinin aktif hale getirildiğini kaydederken, nisan ayı sonuna kadar ise öncelikli bazı birimlerin taşınma işlemlerinin tamamlanmasının planlandığını belirttiler.

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    MB’de her ay, faiz kararının verildiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yapılıyor. PPK toplantıları için bir gün önce ön PPK toplantısı yapılıyor. Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü’nden ekonomist ve uzmanlar enflasyon, kamu maliyesi gibi konularda sunum yapıyor.

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    © AA /
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    Bankanın diğer bazı genel müdürlükleri de kurul üyeleri tarafından talep edilen konularda sunum yapıyor. Öğleden sonra da kurul üyeleri ile bazı genel müdürlerin katıldığı daha dar kapsamlı bir toplantı yapılıyor. PPK toplantı gününde ise sadece kurul üyeleri biraraya geliyor. Ankara’da İdare merkezinin 2’nci katında yapılan toplantının sonucu 14.00’de ilan ediliyor.

    MB kaynakları, PPK toplantılarının hem Ankara hem de İstanbul’da yapılması için gerekli altyapının bulunduğunu belirterek, “İhtiyaçlara bağlı olarak PPK toplantıları iki binada da gerçekleştirilebilecek” dediler.

    Enflasyon raporu bilgilendirme toplantıları ise 2020 yılında dönüşümlü olarak Ankara ve İstanbul’da yapılmaya devam edilecek. Bu arada MB’nin İstanbul Finans Merkezi’ndeki yeni binası için de çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

    Etiketler:
    Ankara, İstanbul Finans Merkezi, Ekonomi, TMSF, Para Politikası Kurulu, PPK, Merkez Bankası, Ümraniye, İstanbul
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