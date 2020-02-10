Marmaray İstanbulkart aktarma sistemine dahil edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME'nin bugün uygulamaya konulan kararıyla, Marmaray'ın İstanbulkart aktarma sistemine dahil edildiğini duyurdu.

Böylece bir toplu ulaşım aracının ardından Marmaray'a binen tam biletli vatandaşlar 7.75 lira yerine 3.50 lira, öğrenciler 3.50 lira yerine 1.70 lira ödeyecek.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki UKOME tarafından bugün itibariyle geçerli olmak üzere İstanbul'da tüm şehir içi toplu ulaşım hizmetlerine yüzde 35 oranında zam kararı alınmıştır. Söz konusu karar çerçevesinde ortak kart kullanılan İETT otobüsleri, metro hatları, tramvaylar ve Marmaray'da yüzde 35 oranındaki zam, belediye tarafından uygulanmıştır. Görüldüğü üzere, Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönettiği UKOME kararıyla belediye tarafından uygulanmaktadır" denilmişti.