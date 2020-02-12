Türk ihracatçılar şikayetçi: İdlib gerginliği Rusya’ya domates sevkiyatını vurdu

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türk ihracatçıların Rusya’ya domates sevkiyatında zorluklarla karşılaştığını ifade etti. “İlişkiler İdlib nedeniyle bozuluyor” diyen Gürdoğan, gönderilen malların kota olmadığı gerekçesiyle geri döndüğünü ekledi.

Sputnik’e konuşan Gürdoğan, koronavirüs nedeniyle istenmeyen Çin menşeili ürünlerin yerine Rusya’ya Türkiye’den ürünlerimizi gönderebileceklerini ifade etti. Gürdoğan, “Ancak ne yazık ki Rusya ile olan tarihi dostluğumuz, Suriye’de, özellikle de İdlib’de olanlar nedeniyle büyük bir baskı altında, ilişkilerimiz bozuluyor. Şimdilerde Rusya’ya domates sevkiyatı yapamıyoruz. Kotanın bittiğini söylüyorlar. Umarım Rusya ve Türkiye yönetimleri aklıselim davranabilirler” ifadelerini kullandı.

‘Ek kota talep ettik’

Gürdoğan, ihracatçıların Rusya’dan domates sevkiyatı için ek kota talep ettiğini, ancak henüz bir cevap alamadıklarını ve gönderdikleri malın geri döndüğünü ifade etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle Moskova, Uzak Doğu Bölgesi’nde Rusya-Çin sınırındaki geçiş noktalarını kapattı, yük taşımacılığı da durduruldu. Geçen hafta Rusya’nın en büyük perakende satış noktalarından Magnit, Çin’den meyve ve sebze sevkiyatının durduğunu duyurmuştu.

İdlib’deki gerginlikle ilgili Ankara; Şam ve Moskova’yı sivil noktalara ve Türk askerlere saldırıda bulunmakla suçluyor. Rusya ve Suriye ise bölgedeki gerginliğin nedeninin teröristler olduğunu belirtiyor.