Albayrak: Katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı büyüme için attığımız adımlar meyvelerini veriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, aralık ayında sanayi üretiminde yüzde 8.6'lık bir artış yaşandığını ve bunun büyüme trendinin başladığını gösterdiğini belirtti. Albayrak, "Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.