Albayrak: Katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı büyüme için attığımız adımlar meyvelerini veriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'da ekonomi gündemine dair bir paylaşımda bulundu.
"Katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı büyüme için attığımız adımlar meyvelerini veriyor. Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık yüzde 8.6’lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor" diyen Albayrak, devamla "Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı büyüme için attığımız adımlar meyvelerini veriyor.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 13, 2020
Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık %8,6’lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor.
Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/VFKAl1nBL2
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