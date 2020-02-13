Yatırımlar için 52 milyar lira ayrıldı: En yüksek pay Ulaştırma Bakanlığı'nın

Merkezi yönetim bütçesinden bu yılki yatırımlar için yaklaşık 52 milyar lira ayrılırken, en yüksek pay 8.4 milyar lira ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın oldu.

AA'nın aktardığı habere göre, 2020 Yılı Yatırım Programı çerçevesinde bütçeden yatırımlar için yaklaşık 52 milyar lira ayrıldı.

Bütçeden bu yıl 15 milyar 382 milyon 306 bin lirası ulaştırma ve haberleşme, 10 milyar 923 milyon 283 bin lirası eğitim, 5 milyar 977 milyon 857 bin lirası sağlık, 4 milyar 730 milyon 132 bin lirası tarım olmak üzere birçok alanda toplam 51 milyar 524 milyon 421 bin lira yatırım yapılması öngörülüyor.

Bütçe yatırımlarının kurumlar dağılımına bakıldığında en yüksek payın 8 milyar 383 milyon 362 bin lira ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ayrıldığı görüldü.

Ulaştırma Bakanlığı'nı 7 milyar 92 milyon 189 bin lira ile Karayolları Genel Müdürlüğü, 5 milyar 753 milyon 978 bin lira ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 5 milyar 748 milyon 67 bin lira ile Milli Eğitim Bakanlığı ve 4 milyar 920 milyon 140 bin lira ile Sağlık Bakanlığı takip etti.

Ayrıca Adalet Bakanlığı için 1 milyar 980 milyon lira, Gençlik ve Spor Bakanlığı için 1 milyar 363 milyon 184 bin lira, Kültür ve Turizm Bakanlığı için 1 milyar 217 milyon 587 bin lira, İçişleri Bakanlığı için 669 milyon 912 bin lira, Tarım ve Orman Bakanlığı için 607 milyon 826 bin lira, Dışişleri Bakanlığı için 462 milyon 573 bin lira, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için 349 milyon 114 bin lira, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için 261 milyon 701 bin lira, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için 228 milyon 823 bin lira, Milli Savunma Bakanlığı için 188 milyon 475 bin lira, Ticaret Bakanlığı için 132 milyon 292 bin lira, Hazine ve Maliye Bakanlığı için 95 milyon 956 bin lira, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı için 45 milyon 684 bin lira yatırım öngörüldü.

TBMM için 186 milyon liralık yatırım planlaması

Öte yandan merkezi yönetim bütçesinden TBMM Başkanlığı'na 186 milyon 274 bin lira, Cumhurbaşkanlığı için 610 milyon lira yatırım ödeneği ayrıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) için 500 milyon lira yatırım harcaması planlanırken, söz konusu harcama Strateji ve Bütçe Başkanlığı için 99 milyon 296 bin lira olarak belirlendi.