Atlas Global iflas başvurusu yaptı

Milliyet'ten Derin Gökçe'nin haberine göre uzun süredir maddi sıkıntılarla boğuşan Atlas Global Havayolları, iflas başvurusunda bulundu.
Avrupa'da nerelere uçuyordu?
Atlas Global Avrupa’da Paris, Amsterdam, Londra, Barcelona, Berlin, Biarritz, Bilbao, Birmingham, Billund, Bükreş, Dublin, Edinburgh, Gothenburg, Kiev, Kopenhag, Lizbon, Lyon, Madrid, Manchester, Marsilya, Montpellier, Nice, Odessa, Oslo, Porto, Prag, Sofya, Stockholm, Toulouse, Viyana ve Zürih’e de hizmet veriyordu.
Maddi sıkıntıları aşamadı
Türkiye’nin köklü özel havayolu şirketlerinden Atlas Global, 2016 yılından itibaren başlayan ekonomik dalgalanma ve İstanbul Havalimanı’ndaki artan maliyetler nedeniyle 26 Kasım 2019 tarihinde uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.
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