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17:30 13 Şubat 2020
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    Zafer Havalimanı

    Hazine, Kütahya'daki havalimanı için 205 milyon euro garanti ödeyecek

    © Fotoğraf : DHA
    Ekonomi
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    Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan ve Kasım 2012'de hizmete açılan Kütahya'daki Zafer Havalimanı'na yapılan anlaşma gereği 29 yılda toplam 205 milyon 281 bin 118 euro garanti bedeli ödeyecek.

    Sözcü gazetesinin haberine göre, Kütahya'daki Zafer Havalimanı'nın Hazine'ye yükü giderek ağırlaşıyor. Kasım 2012’de hizmete açılan havalimanının yolcu garantisi her yıl artarken yolcu sayısı ise azalıyor.

    2019'da 1 milyon 232 bin yolcu garantisi verilen havalimanının hizmet verdiği yolcu sayısı 82 binde kalırken, garantiye göre gerçekleşme oranı yüzde 6.6 oldu. Üstelik 2019'da verilen garantisi bir önceki yıla göre yaklaşık 48 bin artarken, hizmet verilen yolcu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 17.4 oranında azaldı.

    İstanbul’daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün de ortaklarından olan IC İÇTAŞ tarafından inşa edilen ve 2044’e kadar işletilecek olan havalimanı, 2020 yılına da kötü başladı.

    2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı için verilen yolcu garantisi 2020’de 1 milyon 279 bin 352’ye yükselirken, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, Ocak 2020’de hizmet verilen yolcu sayısı bir önceki yılının aynı ayına göre 7.1 oranda azalarak 5 bin 656 oldu.

    5 yılda Hazine'den 26.7 milyon euro ödeme

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2018’de Kütahya'daki Zafer Havalimanı'nda 'garantili yolcu sayısına ulaşılamadığını' ve bunun için de devletin şirkete 5 yılda (2012-2017 dönemi), iç hat giden yolcu için 5 milyon 799 bin 246 euro, dış hat giden yolcu için de 20 milyon 892 bin 380 euro olmak üzere toplam 26 milyon 691 bin 626 euro ödediğini açıklamıştı.

    Sayıştay raporunda "Zafer Havalimanı'nın henüz gerektiği gibi çalışmadığını ortaya koymaktadır. Bu durumun süreklilik arz etmemesi için gerekli çalışmalar yürütülmeli ve kademeli olarak uçak ve yolcu trafiğinin artırılmasına yönelik teşvik edici ve özendirici tedbirler alınmalıdır” ifadelerine yer vermişti.

    Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin çalışmasına göre, 29 yıl 11 aylık işletme süresinde Hazine, Zafer Havalimanı için IC İÇTAŞ şirketine 205 milyon 281 bin 118 euro garanti bedeli ödeyecek.

    Etiketler:
    IC İçtaş, IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Sayıştay, Türkiye, Zafer Havalimanı, Euro, Garanti, Cahit Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kütahya, Uluslararası Şeffaflık Derneği
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