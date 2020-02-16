İşsizlik ödeneğine 2 milyon başvuru

Geçen yıl işini kaybeden 1 milyon 955 bin kişi, İŞKUR’a işsizlik ödeneği almak için başvurdu. Ancak, hak eden kişi sayısı 1 milyonda kaldı.

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) verilerine göre, 2019 yılında işsizlik ödeneği için başvuranların sayısı 2018’e kıyasla yüzde 19.8 artarak 1 milyon 955 bin 41 kişiye ulaştı. Buna karşın, işsizlik ödeneği almanın zorlu şartları nedeniyle bu kişilerin ancak 1 milyon 13 bin 56’sı bu ödeneği almaya hak kazandı.

Ödeneği almak için, işten atılmadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak ve son üç yılda en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olmak gerekiyor.

Geçen yıl işsizlik ödeneği kapsamında yapılan ödemeler ise yüzde 70.6 artarak 5.9 milyar liradan 10 milyar lirayı ulaştı. Bu rakam 2017’de 4.9 milyar liraydı.

Yine İŞKUR’un verilerine göre, 2019 yılı aralık ayında işsizlik ödeneği alan kişi sayısının toplamı 595 bin 783 kişi oldu. Bu rakam Mart 2019’da 682 bin 362 kişiye kadar çıkmıştı. Ocak 2020 verisine göre de bu sayı halen 610 bin 287 kişi.

Cumhuriyet'ten Serhat Aligil'in haberine göre, İşsizlik Sigortası Fonu’nun toplam varlığı ise yine Ocak 2020 sonu itibarıyla 131.1 milyar lira düzeyinde. Öte yandan, geçen yıl işsizlik ödeneği için başvuranlarla ilgili diğer detaylar şöyle: