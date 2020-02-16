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10:43 16 Şubat 2020
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    otomotiv

    Otomotiv satışlarında yerli üretimin payı arttı

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    Yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2018'de yüzde 37,1 iken, bu oran geçen yıl yüzde 43'e yükseldi. Bu dönemde ithal otomobillerin toplam satıştaki payı yüzde 63'ten yüzde 57'ye geriledi.

    Türkiye otomotiv pazarında geçen yıl toplam satışlarda yerli üretim araçların payı 2018'e kıyasla yaklaşık 6 puanlık artışla yüzde 43'e yükseldi.

    Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) raporlarından derlenen verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 22,85 gerileyerek 479 bin 60 adet olarak gerçekleşti. Toplam pazarda 2018 yılında 620 bin 937 adet satış gerçekleşmişti.

    Geçen yıl bir önceki yıla göre otomobil satışları, yüzde 20.37 azalarak 387 bin 256, hafif ticari araç satışları yüzde 31.8 gerileyerek 91 bin 804 adet oldu. Toplam satışlar ise 620 bin 937 seviyesinde kaydedilmişti. 

    İthal satışı azaldı, yerli arttı

    2018'de toplam 620 bin 937 adetlik toplam pazarda, Türkiye'de üretilen araç satışı 230 bin 493, ithal araç satışı da 390 bin 444 seviyesinde kayıtlara geçti. 2019'da ise yerli üretim araç satışı 206 bin 69, ithal araç satışı da 272 bin 991 olarak belirlendi.

    2018'e göre kıyaslandığında geçen yıl yerli üretim araçların toplam satışlardaki payı artış gösterdi.

    Yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2018'de yüzde 37.1 iken, bu oran geçen yıl yüzde 43'e yükseldi. Bu dönemde ithal otomobillerin toplam satıştaki payı yüzde 63'ten yüzde 57'ye geriledi. 

    Yerli üretim araç satışlarında Fiat ilk sırada

    Toplam otomotiv pazarında geçen yıl gerçekleştirdiği 76 bin 251 adetlik satışın 73 bin 441'i Türkiye'de üretilen araçlardan oluşan Fiat, yerli satış sıralamasında ilk sırada yer aldı.

    Yerli üretim otomotiv satışlarında Renault 51 bin 258 adetle ikinci, Ford 33 bin 425 ile üçüncü, Toyota 22 bin 12 ile dördüncü ve Honda 17 bin 246 ile beşinci sırada yer aldı. 

    Volkswagen yaklaşık 48 bin 500 araç sattı

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Türkiye otomobil pazarında gerçekleştirdiği 48 bin 496 adetlik satışla ithal otomobil satışı listesinin ilk sırasında yer aldı. Bunu yine Türkiye'de üretimi olmayan Fransız Peugeot 28 bin 861 adetlik satış rakamıyla izledi.

    Ardından 20 bin 6 adetle Citroen ve 18 bin 59 adetle Opel sıralandı.

    Etiketler:
    İhracat, İthalat, Ekonomi, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Opel, Opel, Citroen, Peugeot, yerli üretim, Otomotiv, Otomobil, Türkiye, Volkswagen (VW)
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