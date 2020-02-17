Dolar haftaya 6.04'ten başladı

Koronavirüs salgını, İdlib'de yaşanan gelişmeler, Merkez Bankası'nın faiz kararı ve diğer makro veriler... Oldukça hareketli geçmesi beklenen yeni haftanın ilk gününde dolar/TL 6.04'ten güne başladı.

Küresel piyasalarda yoğun geçecek haftanın odağında yine koronavirüs salgınının ekonomik etkileri bulunuyor. Yurt içinde ise çarşamba günü Merkez Bankası'nın faiz kararı beklenirken bugün ise bütçe dengesi verileri açıklanacak.

Dünya'dan Hüseyin Koyuncuoğlu'nun haberine göre, haftanın kapanışında ise kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin değerlendirmesini paylaşacak. Türkiye'nin kredi notu 'BB-' görünümü ise 'durağan' seviyede bulunuyor.

Makro verilerin yanı sıra yurt içi piyasalarda İdlib konusunda haber akışı ve yeni gelişmeler de piyasalar üzerinde baskı unsuru olarak karşımıza çıkıyor.

Öte yandan Başkanlar Günü nedeniyle ABD piyasaları bugün kapalı olacak. ABD piyasalarının kapalı olduğu haftanın ilk gününe Dolar/TL 6.04 seviyesinden, euro/TL ise 6.55 seviyesinden güne başladı.

Japonya beklentilerin üzerinde küçüldü

Koronavirüs salgınına yönelik gelişmelerle hareket eden Asya piyasalarında bu sabah bir önemli haber de Japonya'dan geldi. Japon ekonomisi son 5 yılın en kötü performansını sergiledi ve 2019'un son çeyreğinde yüzde 6.3 küçüldü. Öte yandan Çin'de konut fiyatları da son 18 ayın en düşük seviyesine yavaşladı.