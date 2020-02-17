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12:37 17 Şubat 2020
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    Ocak ayında bütçe 21.5 milyar lira fazla verdi

    © AA / Aytaç Ünal
    Ekonomi
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    Merkezi yönetim bütçesi ocak ayında 21 milyar 504 milyon lira fazla verdi. 2020 yılı Ocak ayında faiz dışı fazla ise 34 milyar 247 milyon TL oldu.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı 2010 yılı Ocak ayı merkezi yönetim bütçe dengesi verilerini açıkladı.

    Buna göre; 2020 yılı Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 100.7 milyar TL, bütçe gelirleri 122.2 milyar TL ve bütçe fazlası 21.5 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 87.9 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 34.2 milyar TL oldu.

    Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Ocak ayında 5 milyar 91 milyon TL fazla vermiş iken 2020 yılı Ocak ayında 21 milyar 501 milyon TL fazla verdi. 2019 yılı Ocak ayında 12 milyar 370 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2020 yılı Ocak ayında 34 milyar 247 milyon TL faiz dışı fazla verdi.

    Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak ayı itibarıyla 100 milyar 669 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 12 milyar 745 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 87 milyar 924 milyon TL olarak gerçekleşti.

    Bütçe giderleri

    2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon TL ödenekten Ocak ayında 100 milyar 669 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 91 milyar 860 milyon TL harcama yapıldı.

    Ocak ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.6 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 9.6 ve 9.2 oldu.

    Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 oranında artarak 87 milyar 924 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 10 iken 2020 yılında yüzde 9.2 oldu.

    Bütçe gelirleri

    Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak ayı itibarıyla 122 milyar 170 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 67 milyar 416 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 53 milyar 375 milyon TL oldu.

    2019 yılı Ocak ayında bütçe gelirleri 96 milyar 951 milyon TL iken 2020 yılının aynı ayında yüzde 26 oranında artarak 122 milyar 170 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ocak ayı gerçekleşme oranı 2019 yılında yüzde 11 iken 2020 yılında yüzde 12.8 oldu.

    2020 yılı Ocak ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.1 oranında artarak 67 milyar 416 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 7.4 iken 2020 yılında yüzde 8.6 oldu.

    Etiketler:
    Vergi, Faiz, Türkiye, Bütçe açığı, Ekonomi, Bütçe, Hazine ve Maliye Bakanlığı
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