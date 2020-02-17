Arçelik'ten LG'ye 'patent ihlali' davası

Koç Grubu bünyesinde bulunan Arçelik, LG ile LG'nin Almanya ve Fransa'daki iştiraklerine, çamaşır makinelerinde hassas yıkama sağlayan 'Direct Drive' teknolojisiyle ilgili patentiyle ilgili dava açtı.

Koç Grubu bünyesinde bulunan Arçelik, LG ile LG'nin Almanya ve Fransa'daki iştiraklerine, çamaşır makinelerinde hassas yıkama sağlayan 'Direct Drive' teknolojisiyle ilgili patentini, LG'nin piyasadaki '6 Motion' isimli çamaşır makinelerinde ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.

LG de daha önce buzdolabındaki buz yapma teknolojisinin fikri mülkiyet hakları için Koç Grubu'na patent davası açmıştı.

Arçelik'in geliştirdiği 'Direct Drive' teknolojisi, çamaşır makinesi tamburunun yarım dönüş beşik hareketi yapmasını ve böylece kıyafetlerin yıpranmadan hassas bir şekilde yıkanmasını sağlıyor.

Patenti 1997 yılında alındı

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO) en fazla uluslararası patent başvurusu yapan şirketler sıralamasında 67'inci sırada yer alan Arçelik, geliştirdiği 'Direct Drive' teknolojisinin patentini 1997 yılında aldı.

'Direct Drive' teknolojisiyle ilgili patentini LG'nin ihlal ettiğini tespit eden Arçelik, konunun iki şirket arasında çözüme ulaştırılması için girişimlerde bulundu. Ancak LG'nin bu çabalara olumlu yanıt vermemesi üzerine, Arçelik halka açık bir şirket olarak, sahip olduğu fikri haklarını koruma sorumluluğu gereği Almanya ve Fransa mahkemeleri nezdinde patent ihlali davaları açtı.

Arçelik, yurt içi ve yurt dışında 20 Ar-Ge merkezi, 1.500'den fazla Ar-Ge çalışanı ve 3.500'e yakın uluslararası patent başvurusu ile Türkiye'nin Ar-Ge lideri konumunda. 150'ye yakın ülkede faaliyet gösteren Arçelik, yenilikçi teknolojileri ile sektöründe küresel ölçekte öncü çalışmalar yürütüyor.

LG de buzdolabı için dava açmıştı

LG geçen yıl buz dolaplarındaki buz yapma teknolojisinde patent ihlali olduğu iddiasında bulunarak Koç Grubu'nun şirketleri, Arçelik, Beko ve Grundig'e Almanya'da dava açmıştı.

'Direct Drive' nedir?

Arçelik'in geliştirdiği 'Direct Drive' teknolojisinde, çamaşır makinesi tamburunun yarım dönüş beşik hareketi yapmasını ve böylece kıyafetlerin yıpranmadan hassas bir şekilde yıkanmasını sağlıyor.

LG'nin internet sitesindeki bilgilere göre ise 6 Motion Inverted Direct Drive adı verilen teknolojide, kemer ve kasnak sistemi ortadan kaldırılıyor ve yıkama programa göre 6 farklı seçenekte kazan hareketi ve kombinasyonları üretiliyor. Güney Koreli şirket bu sayede hem çamaşır yıkama performansını hem de motor ömrü ve verimliliğini artırdığını iddia ediyor ve 10 yıl garanti veriyor.