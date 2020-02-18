20 yılda toplanan 2.32 trilyon dolar verginin 590.5 milyarı faize gitti

Dünya gazetesinden Metin Türkyılmaz'ın haberine göre, 2017 yılında gelirlerin yüzde 92'ini vergiler, yüzde 8'ini vergi dışı normal gelirler oluşturdu.
Türkiye’de verginin yüzde 66.8'i KDV, ÖTV gibi vasıtalı vergilerden, yüzde 29.9'u vasıtasız vergilerden oluşuyor. Servet vergilerinin toplam vergi gelirleri içindeki oranı ise yüzde 3.3’de kalıyor.
20 yıllık sürede vergi gelirlerinin GSYH’ye oranı yüzde 17.7 oldu. Bu dönemde vergi gelirlerinin yüzde 20.3’ü, bir diğer ifadeyle 5’te 1’i faize gitti.
Her yıl gerçekleşen vergi gelirleri ve faiz ödemeleri Merkez Bankası ortalama döviz alış kurundan dolara çevrildiğinde vatandaşların devlete 20 yılda 2 trilyon 320.4 milyar dolar vergi ödediği ortaya çıktı. Bu dönemde devletin ödediği faiz gideri ise 590.5 milyar doları buldu.
2019 yılı verilerine bakıldığında vergi gelirlerinin 673.3 milyar lirada kaldığı, faiz ödemelerinin ise 100 milyar lirayı bulduğu görüldü. Buna göre, faizlerdeki düşüşe rağmen vergi gelirlerinin yüzde 14.9’e faiz ödemelerine gitti.
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