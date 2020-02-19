Rusya, ABD devlet tahvillerine yatırımlarını azalttı

Rusya, Aralık 2019’da ABD tahvillerine yönelik yatırımlarını bir buçuk milyar dolar azaltarak 9.974 milyar dolara indirdi.

ABD Maliye Bakanlığı verilerine göre Rusya, ABD tahvillerine yatırımlarında bir buçuk milyar dolarlık azaltmaya gitti.

Toplam 9.974 milyar dolara düşen tahvil yatırımlarının 5.704 milyar doları uzun vadeli, 4.27 milyar doları uzun vadeli oldu.

Öte yandan Rusya, elinde en çok ABD tahvili bulunduran 30 ülke arasında yer almıyor.

Rusya, 2018 yılından beri sistematik biçimde ABD tahvillerine yönelik yatırımlarını azaltıyor. Rus yatırımları Ağustos 2018’de 14 milyar dolar seviyesine gerilemişti.

Rusya, 2011 yılında 180 milyar dolarlık yatırımla en fazla ABD tahviline sahip ülkelerden biriydi.