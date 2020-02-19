ATOR: Siyasi gerginlik Rus şirketlerin Türkiye’ye tur satışlarını düşürdü

Gazetecilere konuşan Lomidze, “Son zamanlarda tur şirketlerinin Türkiye’ye tur satışlarında keskin bir artış vardı, Türkiye satışlarda lider konumdaydı. Ancak Türkiye ile Rusya arasındaki gerginliğin artmasının ardından durum değişti” dedi.

Rus turistlerden “Türkiye’ye tur satılın alabilir miyiz, güvenli mi ya da turları son anda iptal edebilir miyiz?” gibi soruların geldiğini belirten Lomidze, şu an bunlar için bir önkoşul olmadığını, hiçbir resmi talimat gelmediğini vurguladı.

‘Türkiye eskisi gibi lider konumda ama iki hafta önceki dinamik yok’

Yine de Rus turistlerin tercih ettiği noktalar arasında Türkiye’nin eskisi gibi lider konumda olduğunu belirten Lomidze, “Ancak, iki hafta önce gördüğümüz dinamikte bir düşüş oldu. Bunun sebebi koronavirüs değil. İnsanlar dış politika ile ilgili olacakları bekliyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Şubat'ta Rusya ve Suriye ordusu'nu İdlib'le ilgili anlaşmaları ihlal etmekle suçladı. Erdoğan, Rus askerlerinin sivillere saldırdığını belirtirken, Moskova suçlamaları reddetti.