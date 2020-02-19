IMF: Koronavirüs salgını nedeniyle küresel büyümenin dibe vurması öngörülüyor

IMF, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 22-23 Şubat'ta düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantıları öncesinde "G20 Gözlem Notu" başlıklı raporunu yayımladı.

Küresel büyümenin dibe vuracağının görüldüğüne ve öngörülen toparlanmanın hassas olduğuna işaret edilen raporda, yüzde 3,3 olması beklenen küresel büyümedeki artışın kırılgan olduğu ifade edildi.

Raporda, gelişmiş ekonomilerdeki büyümenin durağan kalmasının beklendiğine dikkat çekilirken, şunlar kaydedildi:

"Çin'deki büyüme koronavirüsün yayılmasıyla kesintiye uğradı ve yükselen birçok pazarla gelişen ekonomilere yönelik beklentiler yaşam standartlarını geliştirmek için çok zayıf kaldı. Orta vadede, büyümenin tarihi ortalamaların altında kalması öngörülüyor. Görünüm üzerindeki aşağı yönlü riskler hakim olmaya devam ediyor."

IMF raporunda 2020 ve 2021 yılına ilişkin büyüme beklentileri de paylaşıldı.

Rapora göre, dünya ekonomisinin 2020'de yüzde 3,3, 2021'de yüzde 3,4 büyümesi bekleniyor.

Türkiye ekonomisinin ise 2020 ve 2021'de yüzde 3'lük bir büyüme performansı göstermesi öngörülüyor.