Bloomberg: Türk devlet bankaları 800 milyon dolar sattı

Bloomberg, Türk kamu bankalarının TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesini önlemek için 800 milyon dolar sattığını öne sürdü.

ABD merkezli Bloomberg sitesi, 'konuya aşina' iki kaynağa dayandırdığı iddiasında, Türk kamu bankalarının İdlib'de yaşanan gerilimle bağlantılı olarak, TL'deki değer kaybını önleme amacıyla 800 milyon dolarlık bir satış yaptı.

Bloomberg, dolar/TL'nin bu sayede yüzde 4'lük bir düşüş yaşandığını ve dolar/TL'nin son 9 ayın en düşük seviyesi olan 6.10'a gerilediği kaydedildi. Gösterge tahvil getirileri de yüzde 12'nin üzerine çıktı.

Siteye göre, yetkililer ayrıca takas işlemlerini yabancı yatırımcıların liraya karşı piyasaya para sürmesini zorlaştırmak için kısıtladı.

TL, mevcut durumda dolar başına 6.1047'den işlem görüyor. BİST 100 Endeksi, günü yüzde 3'lik bir düşüşle gününü kapattı.