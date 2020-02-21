Dolar 6'nın üzerindeki seyrini sürdürüyor

Merkez Bankası faiz kararı açıklanmadan hemen önce 6,0555 seviyelerinde hareket eden dolar/TL, jeopolitik risklerin baskısı altında dün, 6,10 seviyesinin üzerini gördü.

Dolar kuru, 21 Şubat sabahına da primle başlayarak 6,10'un üzerindekini seyrini sürdürüyor.

Euro/TL ise 6,59'da yer alıyor.

Teknik açıdan dolar/TL için 6,00 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden uzmanlar, 6,10 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Uzmanlar bugün yurt içinde sakin bir veri gündeminin olduğunu belirtirken yurt dışında Euro bölgesinde yıllık TÜFE rakamları ile Suriye'ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.