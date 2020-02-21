Altın fiyatları güne rekorla başladı

Küresel piyasalarda riskten kaçış eğilimiyle altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Altının ons fiyatı 1625 doları aşarken, Kapalıçarşı'da gram altın tüm zamanların rekorunu yeniledi ve 320 liraya dayandı.

Küresel piyasalarda koronavirüs olumsuz etkileriyle artan riskten kaçış eğilimi, 'güvenli liman' olarak nitelendirilen altın fiyatlarındaki yükselişi desteklemeye devam ediyor.

Dünkü fiyatlamalarda son 7 yılın en yüksek seviyelerine ulaşan altının ons fiyatı, bugün bu seviyeleri daha yukarıya taşıdı.

Dünya'nın haberine göre, altının ons fiyatı bir hafta içerisinde 1550 dolar seviyelerinden 1625 doların üzerine yükseldi.

Gram altın 320 TL'yi buldu

Küresel anlamda altın fiyatlardaki artışa yurt içinde dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketler de eklenince Kapalıçarşı altın fiyatlarında yeni rekorlar getiriyor.

Tarihi seviyelerini güncellemeye devam eden gram altının fiyatı 320 liraya dayanırken çeyrek altın 517 liradan satılıyor. 1 Cumhuriyet altını ise 2130 TL.