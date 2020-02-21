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11:40 21 Şubat 2020
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    para - banka

    İzinsiz limit artırımına 50 bin liraya kadar ceza

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    Ekonomi
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    Bankacılık Yasası'nda önemli değişiklikler içeren düzenleme Meclis'te görüşülmeye başlandı. Müşteri sırrı olarak tanımlanan verileri bankalar daha sıkı korumak zorunda olacak. Müşteri talebi olmaksızın kart limiti artışları için 25 bin liradan 50 bin TL'ye kadar ceza uygulanacak.

    Yeni Şafak gazetesinden Fazlı Şahan'ın haberine göre, Bankacılık Yasası'nda önemli değişiklikler içeren düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Yeni düzenleme ile bankacılık sistemini tehlikeye düşürdükleri tespit edilen banka mensuplarının imza yetkisi de geçici olarak kaldırılıyor.

    Bankacılık faaliyetlerine özgü olarak bankalarda müşteri ilişkisi kurulduktan sonra oluşan gerçek ve tüzel kişilere ait veriler 'müşteri sırrı' haline gelecek.

    Diğer kanunların emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla 'müşteri sırrı' niteliğindeki bilgiler, sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan haller haricinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca müşterinin açık rızası alınsa bile kendisinden gelen bir talep ya da talimat olmaksızın yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılamayacak ve bunlara aktarılamayacak.

    Masraflarda yetki Merkez Bankası'nda

    Bankaların kredi, mevduat, dış ticaret, transfer, nakit yönetimi ve kredi kartı gibi tüm faaliyetlerinden her ne ad altında olursa olsun aldıkları ücret, masraf ve komisyonların belirlenmesi hususundaki yetkiler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na veriliyor.

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlara, 'yurt içinde şube açma' ve 'sınır ötesi faaliyetler' hükmüne aykırı şekilde şube ve temsilcilik açılması halinde 100 bin liradan 200 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

    İnternet sitelerine erişim engellenecek

    SİTELERİNE ERİŞİM ENGELLENECEK

    Telafisi mümkün olmayan zararların önlenebilmesi için izinsiz faaliyetlerin işlenmesinde kullanılan internet sitelerine erişimin içerik ve yer sağlayıcılarının yurt içinde olması halinde internet sitesine erişim engellenecek.

    İçerik ve yer sağlayıcının yurt dışında olması durumunda kurulun başvurusu üzerine bu tedbirin uygulama yetkisi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda olacak.

    Habersiz limit artırılamayacak

    Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda yer alan idari para cezası tutarları da güncelleniyor. Kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle bu kanun kapsamındaki kuruluşlara, kart çıkaran kuruluşların, talepte bulunmayan veya sözleşme imzalamayan kişiler adına kart vermeleri, kart çıkaran kuruluşların, kart hamilleri talep etmedikçe kart limitlerini artırmaları halinde 25 bin liradan 50 bin liraya kadar, koruyucu hükümlere aykırılık halinde 50 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

    Kredi için BDDK'ya yetki veriliyor

    Kalkınma ve yatırım bankalarının taşınır ve taşınmaz mal ve hizmet bedellerinin ödenmesi suretiyle veya kâr ve zarar ortaklığı yatırımları, taşınmaz, ekipman veya emtia temini, mal karşılığı vesaikin finansmanı, ortak yatırımların kanun uygulamasında kredi sayılması sağlanarak, değişen koşullar altında yeni finansman yöntemlerinin oluşması halinde bu yöntemlerin de kredi sayılabilmesi için BDDK'ya yetki veriliyor.

    Varlık Fonu işlemleri

    Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi veya Türkiye Varlık Fonu'yla yapılan işlemler, bu kurumlarca çıkarılan ya da ödenmesi garanti edilen bono, tahvil ve benzeri borçlanma araçlarının kredi sınırlamalarına tabi olmayacak.

    Kalkınma ve yatırım bankalarının kredi müşterilerinden, ortaklıkları ve ortaklarından sağlayacakları fonlar ile bankalardan, para piyasaları, sermaye piyasaları ve organize piyasalardan kullanacakları fonlar mevduat sayılmayacak.

    Etiketler:
    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, TBMM Genel Kurulu, nakit para, nakit, Dış ticaret, mevduat, Banka, Kalkınma Bankası, Türkiye Varlık Fonu, Varlık Fonu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), BDDK, Merkez Bankası, Türkiye, Para cezası, Kredi kartı limiti, Kredi kartı
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