ABD'den Brezilya ve Çin ürünlerine anti-damping incelemesi

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin ve Brezilya üretimi ahşap kalıp ve ahşap doğrama ürünleri için ABD'li rakip üreticiler karşısında daha ucuza satıldıkları gerekçesiyle anti-damping incelemesi başlattı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Brezilya ve Çin tarafından üretilen ve ABD piyasasında satılan ahşap kalıp ve ahşap doğrama ürünlerine karşı anti-damping incelemesi başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (USITC), Brezilya ve Çin'den yapılan ithalatlar neticesinde ABD endüstrisinin zarar gördüğüne dair 'makul göstergelerin' bulduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu ürünlerin ABD piyasındaki fiyatların çok altında satıldığı ve kalan açığın Çin hükümeti tarafından sübvanse edildiği öne sürüldü.

Bakanlık, ayrıca dengeleme vergisi ile ilgili kararın 2 Nisan'a kadar alınacağını belirterek, anti-damping vergisinin de 16 Haziran'a kadar yürülüğe gireceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He, geçen ay Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ABD-Çin birinci faz ticaret anlaşmasına imza atmıştı.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, ABD Başkanı Trump'ın Mart 2018'de Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave gümrük vergileriyle başlamıştı.

Ticaret savaşı, soya fasulyesinden otomotiv parçalarına, teknoloji şirketlerinden Çin'in teknolojide yerlileşme programı 'Made in China 2025' ve kilit öneme sahip teknolojilerin üretilmesinde rol alan nadir elementlerin koz olarak taraflar arasında kullanılmasına kadar genişlemişti.