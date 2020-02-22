ABD, Rusya'ya karşı ihracat rejimini sıkılaştırıyor

ABD Ticaret Bakanlığı, 24 Şubat’tan itibaren Rusya’ya karşı ihracat rejiminin sıkılaştırılacağını belirtti. Yeni kısıtlamalar, nükleer silahların yayılmasını önleme, füze sistemleri ve insansız hava araçları alanlarını kapsayacak.

Kararın, tüm ülke gruplarına yönelik ihracat rejimi gözden geçirildikten sonra rejimi, ABD’nin dış politik ve ulusal güvenliğine uygun hale getirme amacıyla Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS) tarafından alındığı ifade edildi.

Değişiklikler, nükleer silahların yayılmasını önleme, füze teknolojileri, kimyasal ve biyolojik silahların yayılmasını önleme gibi alanlarla ilgili ürünlerin ihracatını etkileyecek. Bundan böyle ABD’li ihracatçılar bazı ürünler için lisans almak zorunda olacak.

Kısıtlama özellikle balistik ve seyir füzeler ile uzay roketleri ve ayrıca insansız hava araçları dahil her türden füze sistemi tasarlamak, geliştirmek, üretmek veya kullanmak için kullanılabilen ürünleri ilgilendiriyor.

Kısıtlamaya neden olarak Rusya’nın bu alanda ABD ile yeterince işbirliği yapmaması gösterildi.

İstisna olarak ABD’nin Rusya ile uzaydaki işbirliği gösterildi. Bu alanda her bir somut durum ayrıca değerlendirilecek. Daha önce ABD, Rusya’nın enerji ve savunma sektörlerine karşı ihracat rejimini sıkılaştırmıştı.