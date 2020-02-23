Yunanistan Başbakanı: AB bütçesi konusundaki anlaşmazlık dramatize edilmemeli

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, AB ülkelerinin 2021-2027 yılları uzun vadeli AB bütçesini kabul etmek için zamana ihtiyacı olduğunu, ancak durumun dramatize edilmemesi gerektiğini söyledi.

Geçen hafta Brüksel'de Avrupa Birliği’nin uzun vadeli yedi yıllık bütçesinin görüşülmesi için olağanüstü AB zirvesi düzenlendi. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel tarafından önerilen taslak bütçe, Avrupa liderlerinin desteğini bulamadı.

Zirveden sonra gazetecilere konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis şunları söyledi: “Bir anlaşmaya yakın olsaydık, öyle sanıyorum ki geceyi burada geçirmeyi ve başarılı olmayı tercih edecektik. Bütçeyi kabul etmediğimiz gerçeği, anlaşmaya yakın olmadığımızı gösteriyor.”

Miçotakis, “Olağanüstü zirve, çok sayıda çabaya ve gece yapılan görüşmelere rağmen maalesef sonuçsuz kaldı. Önümüzdeki 2021-2027 yılları için Avrupa bütçesinin boyutu ve dağıtımı konusunda anlaşamadık” dedi.

Zirvenin sonuçlarını dramatize etmekten kaçınılması gerektiğini belirten Miçotakis sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başından beri bunların zor müzakereler olacağını biliyorduk. Tarih aynı zamanda bize, politikalarımızın temelini oluşturan bu tür karmaşık anlaşmalara genellikle ilk denemede ulaşılamadığını gösteriyor.Bu Avrupa tarihi. Bazen çok zaman ve çok çaba gerektiren prosedürlerden sonra çözüm geliyor.”

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İngiltere’nin AB’den çıkmasının Avrupa bütçesini önemli bir katkıdan yoksun bıraktığını belirten Miçotakis şu ifadeleri kullandı:

“Bu karmaşık kombinasyona bir de Avrupa bütçesinin hiçbir şekilde AB'nin gayri safi milli gelirinin yüzde 1'ini aşmaması gerektiğine inanan orta büyüklükteki dört Avrupa ülkesinin ısrarı eklendi. Başka bir deyişle, bazıları daha az kaynakla daha fazlasını yapmamızı bekliyor.”

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, 2050 yılında sıfır karbon ekonomisine geçiş, toplumun dijital dönüşümü ve sınırların korunması gibi Avrupa'nın geleceği için son derece iddialı bir politikanın ek kaynaklara ihtiyacı olduğunu kaydetti.