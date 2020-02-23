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15:29 23 Şubat 2020
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    Domates

    Antalya Valisi Karaloğlu: Rusya'ya domates sevkiyatına yönelik kota kaldırılmalı

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    Ekonomi
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    Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye’den Rusya’ya domates sevkiyatına yönelik 150 bin tonluk kotanın kaldırılması gerektiğini söyledi.

    Rus basınına konuşan Karaoğlu, "Bana kalırsa ticaretin kotalarla kısıtlanmaması önemli. Yerli üreticiyi koruma isteğine saygı duymak gerek elbette ancak mevcut kota bu korumayla ilgili değil, bunu hepimiz anlıyoruz. En kısa zamanda tüm kısıtlamalar kaldırılmalı. 200 bin tonluk kota da yetmez, 500 bin de… Sonra ne olacak?" ifadelerini kullandı.

    'Ruslar burada yetişen sebze ve meyveleri seviyor'

    Domates
    © AP Photo / Rahmat Gul
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    Karaloğlu, “Biz elbette domates satacağız, Rusya’ya olmasa bile satışa devam edeceğiz. Anadolu’nun ürünlerinin kalitesi tartışılmaz düzeyde. Ruslar burada yetişen sebze ve meyveleri seviyor. Üçüncü ülkeler üzerinden Rusya’ya aynı domatesleri satan aracılar olacaktır. Ancak fiyatlar daha yüksek olur, kalite de düşer. Bu yüzden bence bu kotalar kaldırılmalı” değerlendirmesi yaptı.

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    Karaloğlu, kotanın kaldırılmasının fiyatların hissedilir düzeyde düşmesine yol açacağını ekledi.

    Karaloğlu, Rusya Tarım Bakanlığı’nın kotanın 200 bin tona çıkarılması teklifinin de hâlâ imzalanmadığını, yük kamyonlarının gümrükte kaldığını, konu nedeniyle endişe duyguklarını kaydetti.

    ‘İki ülke birbirini tamamlıyor’

    Domates
    © AFP 2019 / JOEL SAGET
    Rusya: Türkiye henüz domates sevkiyatına yönelik kotayı doldurmadı
    Karaloğlu’na göre iki ülke arasındaki ticarette kaldırılması gereken başka kısıtlalamalar da var. Sözgelimi yerli para birimlerinin serbest kullanımı konusu çözüme kavuşturulmalı, malların sevkiyatını kolaylaştırmak için gümrük anlaşmaları daha esnek hale getirilmeli.

    Diğer yandan Türkiye, Rusya’ya mobilya, tarım teçhizatı, sulama, sera ve ısıtma sistemleri sevkiyatını da arttırmak istiyor. Rusya ise mobilya üretimi için Türkiye’ye daha fazla odun sevkiyatı yapabilir.

    Karaloğlu, “Türkiye ile Rusya arasında karşılıklı ticaret için birçok alan var. İki ülke eksiklik gördüğü konularda birbirini tamamlıyor” dedi.

    Etiketler:
    Domates, Rusya, Münir Karaloğlu, Antalya
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