Altın yeni haftaya rekorla başladı

Koronavirüs salgınının hafta sonunda İran, Güney Kore ve İtalya gibi ülkelerde de can alması piyasalardaki risk iştahını baskılamaya devam ediyor. Geçen haftayı sert yükselişlerle geçiren altın piyasası yeni haftaya da sert hareketlerle başladı.

Altın fiyatlarında yükseliş yeni haftada da hız kesmeden devam ediyor. Şubat ayına 1520'ın hemen altında başlayan altın ons fiyatı, koronavirüs salgınına ilişkin artan endişelerle birlikte yükselişini sürdürüyor.

Dünya'nın haberine göre, haftayı 1640 dolarla kapatan altın, yeni haftanın açılışında çok sert bir yükseliş kaydetti ve 1680 dolara kadar fırladı. Sonrasında bir miktar tepki satışlarıyla karşılan altın grafiği 1660-1665 dolar düzeyinde dengelendi.

Küresel piyasalarda yükselen altın fiyatlarına ek olarak dolar/TL kurunun 6.13 dolar seviyelerine ulaşması Kapalıçarşı'da altın fiyatlarına da yansıyor. Altının gramı 327 lira ile rekor tazelerken, çeyrek altın ise 530 liranın üzerine tırmandı.