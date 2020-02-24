Benzine zam: Pompa fiyatlarına yansıyacak

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş zam yapıldı. Söz konusu zammın pompa fiyatlarına yansıyacağı ifade edildi.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6.82 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.98 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6.73 liradan 6.89 liraya, İzmir'de 6.83 liradan 6.99 liraya yükselecek. Zam, pompa fiyatlarına da yansıyacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı



25/02/ 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere



Benzinde 16 Krş/Lt



pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) February 24, 2020

​Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.