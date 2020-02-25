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22:39 25 Şubat 2020
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    Rusya'nın kararı domates üreticilerini sevindirdi

    Rusya'nın Türkiye'den domates alım kotasını artırması ihracatçıyı sevindirdi

    © AA / Derviş Çömez
    Ekonomi
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    Domateste en büyük pazarlardan Rusya'nın Türkiye'den ithalat kotasını 150 bin tondan 200 bin tona çıkarması üreticiler ve ihracatçılar arasında memnuniyetle karşılandı.

    Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, başta Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli olmak üzere kota artırımında emeği geçenlere teşekkür etti. 

    Rusya'ya domates ihraç eden firmaların 8 Şubat'tan itibaren mağduriyet yaşadığını belirten Uçak, "Çok şükür bu sorun da aşıldı. Türk ihracatçısı bu 50 bin tonluk kotayı da kısa sürede dolduracaktır. Bizim beklentimiz bu kotanın tamamen kalkması. Onun için de girişimlerin olduğunu biliyoruz. İnşallah tez zamanda o da sonuç verir." dedi.

    Uçak, kota artırımının ardından ihracatçıların hemen hazırlıklara başladığını vurguladı.

    Türk ihracatçısının düştüğü yerden hızla kalkmasını iyi bildiğini dile getiren Uçak, "Bu sorunun çözümünün ardından hızlıca toparlanacağımıza inancım tam. Bu noktada hem üreticinin hem de ihracatçının mağdur olmaması adına tüm yetkililer ve biz dün olduğu gibi yarın da gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

    Rusya, mayıs 2019'da aldığı kararla Türkiye'den ithal edilen domateste kotayı 50 bin tondan 150 bine çıkarmış, bu kota da 8 Şubat'ta dolmuştu. Kotanın dolduğundan habersiz bazı firmaların tırları Rusya sınırında uzun süre bekledikten sonra Türkiye'ye dönmüştü.

    Türkiye'den Rusya'ya yapılan domates ihracatı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 186 artarak 86 milyon 53 bin dolara yükselmişti.

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