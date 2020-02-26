New York borsasında koronavirüs nedeniyle sert düşüş

New York borsası, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik endişelerin artmasıyla günü düşüşle kapattı.

Dow Jones endeksi yaklaşık 850 puan değer kaybetti. S&P 500 endeksi ise, yüzde 3'lük bir düşüş yaşadı.

Analistler, Çin'den yayılan yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayılarının artmasının endekslerde sert düşüşe neden olduğunu belirtiyor.

Çin'de salgın nedeniyle ölümler devam ederken, İtalya, Güney Kore ve İran başta olmak üzere başka ülkelerdeki vaka sayılarındaki artış, küresel ekonominin olumsuz etkileneceği yönündeki endişelerin de artmasına neden oluyor.