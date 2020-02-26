Dolar/TL yeniden 6.15'in üzerinde

Koronavirüse ilişkin gelişmelerin yön verdiği küresel piyasalarda satışlar sürüyor. Altında sert yükselişler yerini yatay seyre bırakırken, dün piyasaların kapanışına doğru 6.11'e kadar çekilen dolar/TL kuru bu sabah yeniden 6.15'in üzerinde.

Piyasalar yurt içinde ve yurt dışında koronavirüs gelişmelerini fiyatlamaya devam ediyor. ABD borsaları bir önceki yüzde 4'e yakın sert düşüşlerin ardından dün de büyük satışlarla karşılaştı.

Dünya'dan Hüseyin Koyuncuoğlu'nun haberine göre, ABD piyasalarının yanı sıra Asya'da da karamsarlık havası hakim. Özellikle Asya'nın en büyük dördüncü ekonomisi olan Güney Kore'de vakaların 1000'in üzerine çıkması Asya piyasaları kaynaklı satışların yaşanmasına neden oluyor.

Yurt içinde İdlib gelişmeleri izleniyor

Piyasalarda küresel görünümde satış baskısı sürerken; Türkiye'de ise bir diğer önemli gündem maddesi olan İdlib konusunda gelişmeler takip ediliyor.

Dün gün içerisinde 6.15'in üzerini gören dolar/TL kuru, piyasaların kapanış saatlerinde 6.11'lere kadar çekilmişti. Ancak akşam saatlerinde ve gece yarısı kademeli olarak yükselen kur bu sabah yine 6.15-6.16 bandında değerleniyor. Dolar/Tl 6.1550'den, euro/TL 6.6930'dan el değiştiriyor.

Altın fiyatlarında yatay seyir

Geçen hafta boyunca üst üste sert yükselişler kaydeden altın fiyatları son 7 yılın zirvesini görmüş ve 1700 dolara dayanmıştı. Bu hafta ise altın fiyatlarında 1650 dolar seviyelerinde yatay seyir gözleniyor. Altının ons fiyatı 1646 dolar seviyelerinde.