Rusya Enerji Bakanı Novak: Petrol ihtiyacı en az 20 yıl daha artmaya devam edecek

Petrolün geleceğine ilişkin öngörülerde bulunan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, petrol ihtiyacının en az 20 yıl daha artarak devam edeceğini söyledi.

Novak, "Kaçacak yer yok, hidrokarbona dayalı ekonomimiz devam edecek" dedi.

'Alternatif enerji kaynaklarının tercih edilmesi hidrokarbona talebi yavaşlatıyor'

Birçok ülkenin alternatif enerji kaynaklarına yönelmesini yorumlayan Novak, bu eğilimin hidrokarbona olan talebi yavaşlattığını kabul etti.

'Elektrikli aracı neyle şarj edeceksin?'

Ancak elektrikli araçların giderek daha popüler hale gelmesi ve petrol tüketen en gelişmiş ülkelerde bu araçların sayısının artmasının hidrokarbon kullanmaktan vazgeçmek anlamına gelmediğini belirten Novak, şunları söyledi:

"Otomobilleri şarj etmek için elektrik üretmek gerektiğini hepimiz çok iyi anlıyoruz. Elektrik üretmek için hangi kaynağın kullanılacağı ise enerji dengesiyle ilgili bir konu. Ya gaz ya kömür ya da rüzgar, güneş, su jenerasyonu gibi yenilenebilir enerji kaynakları olur."

Enerji bakanı, geçen yılki bir açıklamasında, Rusya'nın petrol rezervlerinin ülkenin gelecek 30 yılki, gaz rezervlerinin gelecek 100 yılki ihtiyaçlarını karşılamaya yeteceğini duyurmuştu. Söz konusu rezervlerin sadece ticari amaçlar doğrultusunda çıkarıldığını ve seviyesinin yıllık olarak aynı tutulduğunu sözlerine eklemişti.