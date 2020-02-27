Türkiye'nin cep telefonu faturası 2 milyar dolar azaldı

Türkiye'nin 2016 ve 2017'de yıllık yaklaşık 3 milyar dolar olan cep telefonu ithalatı faturası, BDDK'nın 2018'de almaya başladığı tedbirlerle 2 milyar doların altına geriledi.

Türkiye'nin ithal cep telefonuna ödediği tutar BDDK'nın attığı adımlarla hızla geriliyor. 2016 ve 2017'de, yıllık yaklaşık 3 milyar dolar olan Türkiye'nin cep telefonu ithalatı, BDDK'nın 2018'de almaya başladığı tedbirlerle 2 milyar doların altına geriledi.

Alınan tedbirlerle 2018'de 1 milyar 966 milyon dolara gerileyen cep telefonu ithalatı, 2019'da da düşüşünü sürdürerek 1 milyar 847 milyon dolara indi.

Böylece cep telefonu ithalatında, son 2 yılda yaklaşık 2 milyar dolarlık bir tasarruf edilmiş oldu.

2018 ve 2019'da toplam 3 milyar 813 milyon dolar olan Türkiye'nin ithal telefon faturası, 2016 ve 2017 seviyelerinde olması halinde 5 milyar 892 milyon dolar olarak gerçekleşecekti.

Analistler, BDDK'nın, finansal istikrar misyonu ve ihtiyatlılık ilkesi kapsamında, kredi kartı ve kredi taksit sınırlamaları ile büyümenin hızlandığı dönemlerde güçlenen talebin makroekonomik dengelere olumsuz yansımasının önüne geçmeye çalıştığını, büyümenin yavaş seyrettiği dönemlerde ise sektör ve ürün bazlı adımlarla tüketim dengelerini rahatlatıcı kararlar uyguladığını ifade etti.