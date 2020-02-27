Restoran zinciri Kaşıbeyaz konkordatodan çıktı

2018 yılı Eylül ayında Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne müracaat ederek konkordatoya giden Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, süreci tamamlayarak mahkeme kararıyla bugün konkordatodan çıktı.

Dünya'nın aktardığı habere göre, süreçle ilgili açıklama yapan Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz, "Tüm bu süreç boyunca 7 şubede, yaklaşık 700 kişiye istihdam sağlamaya devam ettik" dedi.

Kaşıbeyaz, "Kaliteden ödün vermeden misafirlerimize en iyi şekilde hizmet verdik. Baklava imalathanemizi, yeniden üretim yapmak üzere açtık. Tüm şubelerimizde baklava satışı yapmamızın yanı sıra ‘Kaşıbeyaz Baklava’ olarak franchise da verdik. Yolumuza her zamankinden daha güçlü devam etmek için yeni girişimlerimizin hazırlıklarını tamamladık. Önümüzdeki günlerde bu girişimlerimizi de sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.