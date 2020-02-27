İş ve Yatırımda Küresel Fırsatlar Zirvesi İTÜ'de

İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü tarafından 2008 yılından bu yana düzenlenen ve Sputnik'in medya sponsorluğunu üstlendiği İş ve Yatırımda Küresel Fırsatlar Zirvesi- GOBI, 2-4 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. İTÜ Maçka Kampüsü'nde etkinlik, öğrencilerle çeşitli sektörlerin önde gelen temsilcilerini buluşturacak.

İş ve Yatırımda Küresel Fırsatlar Zirvesi- GOBI için geri sayım başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü tarafından 2008 yılından bu yana düzenlenen ve Sputnik'in medya sponsorluğunu üstlendiği GOBI 2020, 1 – 4 Mart tarihleri arasında İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi’nde gerçekleşecek.

Pek çok panel ve söyleşiye ev sahipliği yapacak GOBI 2020’de öğrenciler, şirketlerle workshop, vaka çalışması ve interaktif stantlar aracılığıyla buluşacak.

Yapı Kredi ana sponsorluğundaki GOBI 2020’de Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı, KAGİDER Başkan Yardımcısı Tijen Mergen, Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp, Nestle Türkiye CEO’su Ansgar Bornemann, L’oreal Türkiye CEO’su Laurent Duffier, Ernst & Young Denetim Bölümü Başkanı Dilek Çilingir Köstem gibi isimler konuşma yapacak.

GOBI 2020 hakkında daha fazla bilgiye Gobistanbul.com adresinden ulaşabilirsiniz.