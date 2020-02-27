İkinci el otomobil satışında yüzde 105'e varan artış

İkinci el otomobil fiyatlarının 2019 yıl sonundan itibaren başlayan yükseliş ivmesi ile yarıya yakın oranda arttığı belirtildi. 1 yaşındaki otomobil satışlarında yüzde 30 daralma görülürken, en yüksek artış ise yüzde 105 oranla 8 yaş otomobillerde gerçekleşti.

Kredi faizlerinin düşmesi ve kampanyaların etkisi ile sıfır araç stoğunun azaldığı bildirildi.

İkinci el araç fiyatlarının 2019 yılında yüzde 36 arttığını belirten bir ikinci el araç satış platformu Genel Müdürü Emre Ayyıldız, İhlas Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Biz 2020'de de adet bazında rekor kıracağını düşünüyoruz. 8 milyonlara ulaşan bir ikinci el pazarı göreceğiz. İkinci el otomobil fiyatlarında en yüksek fiyatlar 1-3 yaş arası otomobillerde. Bundan sonra ise sıfır araç fiyatları arttığı müddetçe ikinci el fiyatları artmaya devam edecektir." dedi.

Milliyet gazetesinin belirttiğine göre de 1 yaşındaki otomobil satışlarında yüzde 30 daralma görülürken 2 yaşındaki otomobillerde yüzde 6'lık düşüş söz konusu. En yüksek artış ise yüzde 105 artışla 8 yaş otomobillerde gerçekleşti.

Sektör temsilcilerinin ikinci el araç fiyatlarının düşmesini beklemediği belirtiliyor. Sıfır araç fiyatlarının arttığı sürece ikinci el araç fiyatlarının da artacağı ifade ediliyor.

İkinci el araçlarda satışların bu yıl rekor kırması bekleniyor.