Borsada açığa satış yasaklandı

Küresel piyasalardaki satış dalgası ve İdlib'den gelen haberlerin ardından Sermaye Piyasası Kurulu tüm hisselerde açığa satışı yasakladı.

İdlib'den gelen haberler ve koronavirüsün dünya genelinde yayılmaya devam etmesi piyasalarda küresel piyasalarda sert hareketlerin yaşanmasına yol açıyor.

Özellikle İdlib ve ABD'de yüzde 4'ü aşan düşüşler sonrası BIST'in güne sert kayıplarla başlaması bekleniyor.

Öncesinde ise SPK'dan tedbir geldi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda bugün açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar verdi.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, SPK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında bugün açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Dolar 6.25'e çıktı

Açıklamada, söz konusu kararın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen verildiği bildirilirken, kurul kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğu vurgulandı.

Dün piyasaların kapanış dakikalarında 6.17 seviyelerinde seyreden dolar/TL kuru ise bu sabah 6.25 seviyesine kadar çıktı.

Borsada açığa satış ne demek?

Bir hisse senedini açığa satmak aslında sahip olmadığınız ama siz satış işlemini yaptıktan sonra fiyatının düşmesini beklediğiniz hisse senedini satmak anlamına gelir. Fiyatı düşmeden satış yaparsınız, fiyatı düştüğünde aynı hisse senedini daha ucuza geri alarak aradaki fiyat farkından kâr edersiniz. Normal işlemlerde önce alıp, sonra satarak kâr ya da zarar ederken; açığa satış işleminde önce satıp, geri alırken oluşan farktan kazanırsınız.