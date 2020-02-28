Avrasya Tüneli'nde 'sehven' denilen zam gerçek çıktı

Avrasya Tüneli'ne geçen yıl yapılan ve tepkiler üzerine 'sehven' denilerek geri çekildiği açıklanan zammın uygulandığı ortaya çıktı. Şirkete ödemenin zamlı tarife üzerinden yapıldığı belirlendi.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, "2019 yerel seçimleri öncesinde 23.30 lira olan Avrasya Tüneli geçiş ücreti 31 Ocak 2019 tarihinde 32.10 liraya yükseltildi. Daha sonra Karayolları Genel Müdürlüğü zammın sehven yapıldığını açıkladı. Ancak şirkete yapılan ödeme ile zammın gerçekten yapıldığı ortaya çıktı. İşletmeci firmaya geçiş garantisi ücreti 32.10 lira üzerinden hesaplanıp ödendi. Böylelikle 67 milyon lira fazladan ödeme yapıldı'' dedi.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'ya açıklama yapan Akar, geçen yıl Avrasya Tüneli için yıllık verilen 25 milyon 125 bin araç garantisinin sağlanamadığını hatırlattı.

Akar, toplam 17 milyon 514 bin araç geçişinin olduğunu tüneli kullanıp geçen vatandaşlardan 23.30 lira ödeme alınırken, geçmeyen vatandaştan 32.10 lira ödeme alındığını söyledi.

Yaklaşık 7 milyon 611 bin geçmeyen aracın bedelinin toplam 244 milyon lira olarak Hazine'nin ödediğini belirten Akar, “Bu da göstermektedir ki; geçmeyen her araç için 32.10 lira ücret alınmış, sehven zam derken yine millete fatura kesmişler” dedi.