Akaryakıtta çifte indirim

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 31 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 34 kuruş indirim yapılacak.

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 31 kuruş, benzinde ise 34 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6.42 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6.11 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6.35 liradan 6.04 liraya, İzmir'de 6.44 liradan 6.13 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 6.89 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6.55 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6.80 liradan 6.46 liraya, İzmir'de 6.90 liradan 6.56 liraya inecek.